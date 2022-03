Bucchioni: “Fossi in Dybala avrei già salutato. Alla Juve non importa. Ma che sta lì a…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista si è soffermato sulla situazione contrattuale dell'argentino

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha commentato la situazione contrattuale di Paulo Dybala. Il giocatore non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus. "Fossi in Dybala, avrei già salutato baracca e burattini. Sta diventando una presa in giro, gli danno gli appuntamenti e non si presentano. Alla Juventus non importa più nulla di Dybala. Il suo comportamento è lodevole ma che sta lì ad aspettare? Ci sono Barcellona, Inter e Atletico Madrid".