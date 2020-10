Bucchioni: “Hakimi impressionante, più forte di Cancelo. Con Kanté Inter perfetta”

Ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dell’Inter, ponendo ancora una volta l’accento sull’importanza che, per i nerazzurri, avrebbe un colpo come N’Golo Kanté:

KANTE‘ – “Equilibrio Inter? Bisogna chiederci perché Conte vuole Kantè. Manca qualcuno che difenda la difesa e chiuda le linee di passaggio. Forse ci metterà Vidal e se non dovesse arrivare Kantè, ma è una squadra che così sarebbe perfetta. Hakimi mi ha impressionato, mi chiedo come non potesse giocare nel Real Madrid, è più forte di Cancelo. E’ stato un grande colpo e ora l’Inter è pronta per l’assalto allo Scudetto. Hanno giocatori interscambiabili ma soprattutto tanta mentalità. Il lavoro di Conte sta arrivando”.

GIRONE CHAMPIONS – “Il G’ladbach è insidioso, così come lo Shakhtar, servirà un grande impegno per qualificarsi. Deve metterci tanta energia”.

(Fonte: TMW Radio)