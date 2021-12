Bucchioni: “Icardi? Bisogna prendere tutto il pacchetto, per la Juve situazione gestibile”

Il giornalista, nel suo editoriale su Tmw, ha parlato della trattativa della Juve per riportare in Italia Mauro Icardi

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su Tmw, ha parlato della trattativa della Juve per riportare in Italia Mauro Icardi:

"La Juventus insegue Icardi da tanto tempo. Se ne era parlato in più occasioni, si era addirittura arrivati a parlare di uno scambio con Dybala architettato da Marotta, ma alla fine l’argentino scelse il Psg. Icardi potrebbe essere quell’uomo d’area, con il senso del gol, capace di finalizzare il lavoro tecnico della Juventus, che oggi difficilmente trova sbocchi. L’operazione indubbiamente intriga anche se le remore sono sempre le stesse perché prendendo Icardi bisogna prendere tutto il pacchetto, come succedeva con l’architetto Melandri e il cane Birillo in Amici miei. Dove per pacchetto si intende la moglie Wanda Nara, il suo essere personaggio, la voglia di apparire, il mondo dei social e i pettegolezzi di una vita privata sempre in piazza che aveva già turbato l’ambiente interista. La società ne è conscia, ma la situazione è ritenuta gestibile".