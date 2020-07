Bucchioni: “Scudetto? La Juve vincerà ancora. L’Inter ha avuto bisogno di…”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni che ha parlato così della corsa scudetto:

“La Juventus aveva dei problemi già prima del Coronavirus, adesso sono solo emersi maggiormente. Magari vincerà ancora, ma perché le altre non sono in grado di tenere il passo: il Napoli ha avuto l’incidente Ancelottiano, l’Inter ha avuto bisogno di tempo per assimilare i meccanismi di Conte mentre la Roma è stata altalenante nei risultati e nelle prestazioni”.