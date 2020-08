Bucchioni: “Inter, Eriksen non rientra nei piani di Conte. Rischiano anche altri tre”

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dell’Inter. Questa la sua analisi: “Il centrocampo è il reparto che l’allenatore vuole cambiare di più, ha dato l’ok per la cessione di Brozovic, Vecino era già sul mercato e se capiterà l’occasione giusta potrebbe partire anche Eriksen che non rientra nei piani tattici di Conte che non ha mai amato il trequartista. L’Inter farà un mercato consistente, ma le risorse arriveranno anche dalle cessioni. Oltre a Brozovic ed Eriksen nella lista ci sono anche Skriniar finito ai margini nel post lockdown e pure Perisic che il Bayern, almeno per ora, non sembra intenzionato a riscattare. Il primo arrivo dovrebbe essere Vidal. In uscita dal Barcellona, non sarà difficile trovare un accordo. Il vero colpo però sarà chiudere con il Chelsea una trattativa che va avanti da tempo. L’Inter vuole Kantè ed Emerson Palmieri e sulla bilancia delle contropartite oltre a Skriniar ora ci sono anche Eriksen e Brozovic. Più facile arrivare a un’intesa, la trattativa entrerà nel vivo la prossima settimana”.