Bucchioni: “Griglia scudetto? Inter favorita, poi Juve e Milan”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Enzo Bucchioni ha detto la sua sul mercato delle squadre italiane

"La situazione è quella che è, i soldi non li ha nessuno, sia in Italia che in Europa. Il Chelsea ha 45 giocatori sotto contratto e magari si accorge che deve darne qualcuno in prestito o magari semplicemente abbassare le pretese. La speranza è di andare a prendere giocatori importanti pagandoli meno. La nottata passerà. Il Napoli potrebbe approntare la strategia di tenere inalterata la rosa dell'anno scorso. Se a Spalletti andassimo a chiedere questa cosa penso che lui risponderebbe di sì, lo ha detto anche nelle sue conferenze. Se guardiamo i numeri del girone di ritorno la squadra può competere per lo Scudetto".