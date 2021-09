Bucchioni: “Inter, cambi sbagliati e tardivi: forse Inzaghi non riesce a…”

Le dichiarazioni del noto giornalista dopo la sconfitta dei nerazzurri in Champions League contro il Real Madrid

"Può essere una soluzione interessante, una grande deve averne di più di soluzioni. Se Lautaro accetta di essere diverso in avanti, le caratteristiche per stare insieme ce l'hanno. In un momento in cui Dzeko non sta benissimo, hai una soluzione alternativa".

"Non mi sono piaciute le sostituzioni, alcune tardive. Credo che questa squadra vada tenuta sulla corda e forse Inzaghi non lo fa o non è nel suo carattere. E' una squadra che non può pareggiare con la Samp in quel modo, così come non pareggiare col Real".