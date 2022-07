Bucchioni: “Inter vuole Milenkovic, ma può restare. Italiano spinge per…”

Nel corso del suo editoriale per FirenzeViola, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic, obiettivo dell'Inter per la difesa: "Italiano sta parlando con il serbo da due mesi e sta cercando di convincerlo a firmare il prolungamento e restare in viola. Il progetto è ambizioso, è arrivato Jovic, potrebbe anche diventare il nuovo capitano della Fiorentina magari con l’accordo di Biraghi per convincere ancora di più Nik a restare.