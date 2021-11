Bucchioni: “Napoli spartiacque per l’Inter. Tra Spalletti e Inzaghi scelgo…”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni oggi su TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato in vista di Inter-Napoli

Alessandro Cosattini

Inter-Napoli e Lazio-Juve possono essere due sfide spartiacque?

"Per la Juventus è già saltato, l'alluvione è già arrivata. Tutte le partite sono decisive per tornare in una zona più consona, lo Scudetto è ormai andato però. Rimane la Champions. Lazio-Juve ha tanti significati e dinamiche che peseranno. L'altra è spartiacque per l'Inter, che non può perdere più punti. Il pareggio sarebbe accettabile ma non gradito. Mi aspetto un Napoli con una grande carica, visto che Spalletti per due anni ha accumulato una grande carica contro l'Inter".

Chi arriva meglio tra Inter e Napoli?

"Quando ci sono queste soste della Nazionale è sempre difficile capire che giocatori ritroverai. Il Napoli nelle ultime partite mi è sembrato più stanco dal punto di vista fisico. Poi come torna Insigne, che è stato massacrato con l'Italia, emotivamente parlando? Difficile dirlo. Prima della sosta l'Inter stava meglio, le incertezze ora ci sono. In gare come queste la differenza la farà l'aspetto caratteriale. Per me Spalletti sta lavorando su questo".

Tra Spalletti e Inzaghi chi sceglie?

"Spalletti per quello che ho detto. E' questa l'occasione giusta per vedere in faccia chi lo ha mandato via".