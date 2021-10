Bucchioni: “L’Inter non si svenerà per trattenere questo giocatore in scadenza”

Nel suo editoriale per TMW, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così di un giocatore in scadenza di contratto con l'Inter

Nel suo editoriale per TMW, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato oggi dei due croati dell’Inter in scadenza di contratto: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Ecco le sue notizie sui giocatori: “L’Inter sta risolvendo il problema Brozovic, mentre sarà complicato rinnovare con Perisic a meno che l'esterno non accetti un ingaggio inferiore ai cinque milioni che guadagna ora. L'Inter non si svenerà per trattenerlo”, si legge.