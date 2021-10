Bucchioni: “Inter, tentativo disperato dei signori Zhang. Dovranno vendere”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito delle difficoltà della proprietà del club nerazzurro

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter a livello societario. Queste le sue considerazioni: "Continuiamo a mettere insieme tasselli per capire come mai i signori Zhang dovranno vendere l’Inter a un fondo sovrano arabo o a un fondo americano prima possibile, come rivelato venerdì scorso, e il loro tentativo di tenere la società è ormai quasi disperato.

In settimana sono state sequestrare le risorse degli Zhang in Europa. Ieri il bilancio dell’Inter s’è scoperto di un rosso abissale da 245 milioni, il più alto di sempre in serie A. Un po’ di tagli sono stati fatti, qualche nuova entrata c’è, lo stadio porterà risorse, ma lo squilibrio dei conti è pesante e in futuro non basterà neppure più l’aver venduto i giocatori più importanti. Inoltre ci sono da restituire cento milioni al fondo che ne ha prestati all’Inter 275 pochi mesi fa e Zhang di sicuro non li ha. Purtroppo".