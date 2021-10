Bucchioni svela: “Una cosa è certa: Kessié non andrà all’Inter”

Nel suo editoriale su TMW, il giornalista Enzo Bucchioni si è espresso così sul futuro di Kessié, in scadenza col Milan

Il Milan deve fare i conti con la scadenza del contratto di Franck Kessié al 30 giugno 2022. Proseguono i dialoghi tra le parti, ma manca ancora l’intesa per il prolungamento. Così Enzo Bucchioni nel suo editoriale su TMW si è espresso sugli ultimi rumors che riguardano l’ivoriano: “Comunque una cosa è certa: Kessie non andrà all’Inter. Il suo procuratore ha tenuto a precisare che nel caso di un addio a parametro non sarà fatto anche l’ulteriore sgarbo di andare dai “cugini”. Almeno quello”.