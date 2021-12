Bucchioni: “Lukaku? Comportamento vergognoso. Uno così non lo cercherei mai”

Le parole del giornalista: "Se volevi bene all'Inter, anche senza Conte potevi rimanere. E invece hai deciso di andare a guadagnare di più"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così dell'intervista rilasciata da Romelu Lukaku a Sky Sport: "E' un comportamento vergognoso. Viene all'Inter, gioca campionati straordinari per merito anche dell'Inter, va a fine stagione a chiedere il rinnovo nonostante avesse un contratto, voleva più soldi e l'Inter non poteva darglieli. Se volevi bene all'Inter, anche senza Conte potevi rimanere. E invece hai deciso di andare a guadagnare di più. Fa così perché gioca poco e non viene valorizzato come all'Inter. Io uno così non lo cercherei mai".