Bucchioni: “Mercato, si guarda il bilancio: la Juve ricapitalizza 400 mln, l’Inter…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto in collegamento con TMW Radio per parlare del calciomercato e la situazione dei club

"Non mi meraviglio. Non c'è un euro, è la drammatica verità. Le società più grosse potrebbero mettere in vendita qualcuno a un prezzo più ragionevole. Ora si deve guardare il bilancio. Pensate la Juventus, 400 milioni di ricapitalizzazione, questo fa capire la situazione. Ben sei squadre hanno chiesto la dilazione degli stipendi, oltre all'Inter. Come fai a fare mercato così?".