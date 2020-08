Bucchioni: “Messi? L’Inter lavorava per l’estate prossima. Ora Zhang alla finestra con un alleato”

Spazio anche al futuro di Leo Messi nell’editoriale di Enzo Bucchioni per TMW. Il collega ha spiegato come stanno le cose: “La situazione a Barcellona è precipitata. La voglia di andar via della Pulce è deflagrata e la cosa non ha certo favorito l’Inter. C’era chi stava lavorando per un’operazione da portare a termine nell’estate prossima, con la giusta calma sotto l’aspetto economico. Questa improvvisa accelerata dopo gli otto gol presi con il Bayern e le polemiche con il presidente Bartomeu stanno avvantaggiando una società come il City più pronta economicamente per una operazione come questa anche se poi qualcuno dovrà spiegarla al Fair Play finanziario. City e Guardiola in pole se Messi alla fine andrà via davvero. A Barcellona c’è chi sta spingendo Bartomeu verso le dimissioni per cercare di far restare Messi, ma la situazione è complessa. L’Inter è alla finestra, il signor Zhang un’operazione del genere l’avrebbe fatta volentieri, le risorse non mancano e la fiscalità italiana favorevole al giocatore potrebbe essere un alleato“.