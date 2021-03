Bucchioni: “Il Milan pensi al posto in Champions. Inter nettamente più forte”

Non c'è più margine per sognare in casa rossonera secondo il giornalista

Daniele Vitiello

Enzo Bucchioni, nel suo intervento per TMW Radio, si è espresso sulle ambizioni del Milan dopo la sconfitta con il Napoli: "Se il Milan avesse pareggiato sarebbe stato più equo. Il Napoli nel secondo tempo mi è piaciuto poco, il Milan ha avuto le occasioni. Il campionato per me è finito da un pezzo, non è all'altezza il Milan di vincerlo. E' nettamente più forte l'Inter. E' in difficoltà il Milan e farà fatica ad uscirne. Il Milan deve pensare al posto in Champions perché rischia".