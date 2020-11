Bucchioni: “Pare che Cristiano Ronaldo abbia dato l’ok al PSG. Anche Icardi nell’affare”

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al PSG. Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, parla di un possibile maxi-affare con Icardi che potrebbe finire alla Juventus:

“Il Psg vuole Ronaldo alla faccia dell’età (l’anno prossimo 36 anni), per mettere in campo un trio pazzesco con Neymar e Mbappe, ma soprattutto per far diventare Ronaldo l’uomo immagine dei mondiali del 2022 in Qatar, l’emirato del presidente del Psg. Un’operazione alla quale lo sceicco Al-Khelaifi tiene moltissimo. Il trasferimento pare abbia già avuto l’ok del giocatore e nell’affare potrebbe essere anche inserito Icardi che alla Juve è sempre piaciuto. Il regista dell’operazione è il solito Mendes che si sta adoperando anche in chiave mondiale come consulente dei qatarioti. Mendes che però tiene anche aperto il tavolo con il Manchester per un grande ritorno, ma questa è l’ipotesi B”.

E la Juve chi prenderebbe per sostituire Ronaldo?

“Detto di Icardi, il sogno vero è uno e uno solo: Haaland. Il norvegese ha una clausola da 75 milioni dal 2022 e c’è chi pensa che Mino Raiola abbia già aperta un’autostrada verso Torino anche se la concorrenza del Liverpool è molto forte e il giocatore sarebbe attratto dalla Premier. Raiola starebbe cercando un colpo di mano per anticipare tutti per portare Haaland a Torino già l’anno prossimo, facendogli prendere il posto di Ronaldo, diventando di fatto il leader della Juventus dei giovani. Il Borussia non ha problemi, quando arrivano i soldi giusti nessuno è incedibile”.