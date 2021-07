Bucchioni: “Serie A, drammatica verità: non c’è un euro. Oltre l’Inter…”

Le parole del giornalista a proposito delle difficoltà in cui si trovano tutte le squadre del nostro campionato

"Deve essere una gara di grandissima intensità. La Spagna ha dei momenti in cui ragiona troppo e fa un tiki-taka sterile. Dobbiamo essere aggressivi, recuperare palla e ripartire. La differenza la farà l'atteggiamento. E' la prima volta negli ultimi 15 anni in cui puoi dire che puoi farcela. Hai una squadra che ti dà affidamento. Non è più la Spagna di una volta".

"Non mi meraviglio. Non c'è un euro, è la drammatica verità. Le società più grosse potrebbero mettere in vendita qualcuno a un prezzo più ragionevole. Ora si deve guardare il bilancio. Pensate la Juventus, 400 mln di ricapitalizzazione, questo fa capire la situazione. Ben sei squadre hanno chiesto la delazione degli stipendi, oltre all'Inter. Come fai a fare mercato così?".