Bucchioni: “Inter, l’obiettivo è uno solo. Steven Zhang vorrebbe andarsene e chiudere…”

Nel suo editoriale su Tuttomercaroweb, Enzo Bucchioni analizza la complicata situazione societaria dell’Inter. “Ogni giorno che passa si fa sempre più difficile la situazione economica dell’Inter e complicata la gestione della squadra“, scrive il giornalista.

“Il presidente Zhang, come sappiamo, non può più mettere un euro di tasca propria, tanto che l’operazione Dzeko è sfumata per soli tre milioni. Le difficoltà economiche sono sicuramente personali, ma anche legate al diktat del governo cinese che vieta l’esportazione di valuta e gli investimenti nel calcio in presenza della crisi economica globale dovuta alla pandemia. Le risorse devono rimanere in casa, in Cina.

L’obiettivo dell’Inter e gli effetti della pandemia sul calcio

“Steven Zhang, il presidente, è molto legato all’Inter vorrebbe andarsene e chiudere i suoi anni all’Inter con un titolo prestigioso in bacheca, ma i tempi stringono, è complicato pensare di poter arrivare a maggio in queste condizioni.

Comunque altri fondi si stanno agitando per proporre delle soluzioni di vendita anche se Bc Partners è sempre l’interlocutore privilegiato. I rischi di compromettere o intaccare anche la gestione sportiva sono molto alti e di questo dentro l’Inter si stanno preoccupando più di ogni altra cosa. L’obiettivo è uno e uno solo: isolare la squadra, tenerla in bolla, impedire che possa essere turbata o distratta da quanto accade fuori.

La situazione dell’Inter, comunque, dovrebbe far pensare tutto il mondo del calcio. Fino a meno di due mesi fa la proprietà cinese era considerata solidissima e i nerazzurri sembravano destinati ad aprire un ciclo post-Juve. La pandemia sta facendo crollare tutte le certezze e sta minando le fondamenta di un calcio già malato di gigantismo”.

