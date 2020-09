Bucchioni: “Inter, per vincere subito ci vogliono i Kanté e i Vidal. Tonali mollato perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni parla del cambio di rotta dell’Inter nei confronti di Tonali, ormai a un passo dal Milan. “L’Inter ha chiesto a Conte di vincere subito e ha mollato Tonali perché è un giocatore che va istruito e inserito come l’anno scorso con Barella. Per vincere subito ci vogliono i Kanté, i Vidal. Il cileno si sta liberando dal Barcellona e finalmente Conte potrà riabbracciare il giocatore che più gli è mancato dal punto di vista caratteriale“.

(Radio Sportiva)