Bucchioni: “Turnover Italia? Le certezze non vanno mai minate. Nel ’96…”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei prossimi impegni della nazionale azzurra all'Europeo

Enzo Bucchioni, intervistato dai colleghi di TMW, ha parlato di quanto visto finora ad Euro2020. Queste le sue considerazioni: "Ho visto un paio di Nazionali interessanti, come Inghilterra e Belgio, sempre in rapporto a come potrà inserirsi l'Italia. Il Belgio ha forza fisica, mentre l'Inghilterra gioca un calcio moderno, che non apparteneva prima a questa Nazionale. Queste due sono conferme e si sono presentate con la mentalità giusta".

"Non conosco il ragazzo, dovremmo essere nella sua testa per capire cosa debba fare. Che sia arrivato il momento di lasciare il Sassuolo è ovvio, ma in passato ha rifiutato la Juventus perché non era pronto. Sarà pronto adesso? Forse è più facile per lui rimanere in Italia. Un giocatore come lui lo vedo bene dappertutto. Gli esterni ora rivanno di gran moda, tutti lo vorrebbero credo".