Bucciantini: “Inter ha un male insidioso. Ha avuto predominio, ma non ha tirato in porta”

"L'Inter ha un male insidioso, ha dei momenti in cui ha in mano la partita ma è meno impressionante di altrevolte. Ha dei momenti in cui tenta di governare e subisce più danni di quanto meriterebbe. Ma non sono casuali queste cose, c'è un male interno. In questo momento all'inter manca un po' di vivere insieme. Non puoi tenere un predominio come contro la Roma e non ricordati il tiro di un attaccante. Non sono attaccanti banali quelli che ha l'Inter, alla fine li ha messi tutti. È un problema tattico".