Bucciantini: “Vidal rasserena Conte e tutta l’Inter. Ma Eriksen e Perisic sono risorse”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha commentato in questi termini l’acquisto di Arturo Vidal da parte dell’Inter:

“E’ uno dei tre centrocampisti che permettono a Conte di fare break in area di rigore avversaria. E’ un acquisto che rasserena Conte, e dunque i suoi rapporti con la società e l’ambiente. Per me Vidal andrà in campo, ma voglio vedere i minuti di Eriksen e Perisic, perché uno ha giocato una finale di Champions l’anno scorso, l’altro l’ha vinta un mese fa. Un giocatore come Perisic è una risorsa incredibile, uno dei 13-14 giocatori della squadra più forte del mondo“.

(Fonte: Sky Sport)