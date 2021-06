Bucciantini: “Azionariato popolare? Il sistema va rimodellato, serve coraggio”

Le parole del giornalista: "E' bello che ci sia intenzione da parte della gente di mettere mano su un sistema che va rimodellato"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così della possibilità di un azionariato popolare all'interno dell'Inter e non solo: "E' bello che ci sia intenzione da parte della gente di mettere mano su un sistema che va rimodellato. Bisogna calare queste iniziative nella nostra cultura: ci sono aziende che stanno collassando di debiti e hanno l'azionariato, questo non garantisce il bilancio in pareggio. Non è che ti garantisce che non ci sarà la Superlega, un terzo delle squadre ce l'hanno: però bisogno avere coraggio di coinvolgere la gente. Il sistema tedesco è molto territoriale, ogni Land ha i suoi sponsor e diversi azionisti. Assumiamo queste iniziative insieme al ripensamento del calcio: non esiste però una medicina, i problemi ci sono ovunque anche con l'azionariato.