Bucciantini: “Barella è uno dei migliori centrocampisti d’Europa. L’Inter in Champions…”

Il giornalista elogia il centrocampista nerazzurro per questo inizio di stagione

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha elogiato Nicolò Barella per questo inizio di stagione. Il giornalista ha parlato poi delle difficoltà che la squadra nerazzurra riscontra in Champions. "Barella si è completato. Quando è arrivato a Milano gli hanno chiesto gli ultimi 30 metri. Ora lui fa un gol al mese e 4 assist al mese. In questo momento gioca come se fosse padrone di tutto: della palla, dei compagni, del campo. È diventato uno dei migliori centrocampisti d'Europa".

"Forse in questo momento uno che fa tutto con quella intensità, faccio fatica a trovarlo in Europa. Il fatto che lo Sheriff abbia tolto 3 punti allo Shakhtar e 3 al Real Madrid è un vantaggio per l'Inter, permette di potersi pensare in cima al girone. Però l'Inter deve parlarsi e capire come mai lì diventa traversa. Quello è un problema mentale".