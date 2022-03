Bucciantini (Sky): “Senza Brozovic diventa importante come si accende l’attacco da sé”

Il croato ha saltato la gara col Torino e potrebbe saltare la gara con la Fiorentina: dipenderà tutto dal gioco degli attaccanti

Dell'assenza di Brozovicnell'ultima partita con il Torino e della sua possibile assenza con la Fiorentina, a Skysport ha parlato Marco Bucciantini. Il giornalista ha sottolineato: «La questione è risolta con il fatto che non esiste un vice-Brozovic. Avevo azzardato come suo vice Dzeko, che può sostituirlo giocando in un altro modo, in un'altra zona di campo, facendo girare la squadra. Ma sul bosniaco bisogna arrivarci puliti e col Toro non è stato così perché la squadra di Juric ha giocato bene addosso all'Inter e lui aveva addosso Bremer, uno che non ti fa pensare, respirare, ti anticipa sempre. A maggior ragione diventa importante come si accende l'attacco in sé, o giocando insieme, o soprattutto a partire dall'ex Roma. Tutte le altre squadre hanno avuto assenze, l'Inter ne ha avute meno, ha giocatori continui, rendimento, il fatto che ci fossero sempre non ti ha fatto capire cosa sarebbe stato non averli avuti. Lo hai scoperto a fine marzo. A centrocampo i valori dei cambi non sono come quelli dei titolari e sono diversi».