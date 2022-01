Bucciantini: “Caicedo è più di un cambio. All’Inter può giocare con chiunque”

L'attaccante ecuadoregno, dopo aver brillato con Inzaghi ai tempi della Lazio, è pronto a raggiungerlo in nerazzurro

Marco Bucciantini, dagli studi di Sky Sport, promuove la scelta dell'Inter di puntare su Felipe Caicedo in questa seconda parte di stagione: "Ho l'impressione che Caicedo, anche un po' per abitudine, visto che quella Lazio aveva i titolari ormai stampati, lui era il primo cambio, e questo è il ruolo dove si esalta di più. E' un calciatore che può entrare in campo al posto di Dzeko, può giocare insieme a un centravanti, può fare "mucchio"in un assalto disperato: è più di un cambio. Alla Lazio spesso entrava per cercare gol decisivi, è perfetto per stare in panchina: può fare tante parti, basta che non sia grossa la parte. Deve fare la parte dell'uomo della provvidenza".