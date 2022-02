Bucciantini: “Inter, i cambi Inzaghi li ha usati tutti ed è sereno perché sa…”

Come sta gestendo la squadra il tecnico nerazzurro: di questo il giornalista ha parlato a Skysport

Marco Bucciantini, a Skysport, ha parlato della strategia del tecnico dell'Inter sui cambi: "Inzaghi ha usato 1114 cambi su 115 quando li azzecca è un genio e quando no sembra che perda lui, come ad esempio nel derby. In realtà non è così: ha una panchina profonda e la usa tutta. Fa i cambi ruolo per ruolo perché si può permettere una certa intensità. In Coppa Italia ha fatto tutti i cambi in due gare e ha usato quindi 124 cambi su 125 nelle gare che si sono giocate tra campionato e coppa nazionale. Nell'Inter ci sono tanti titolari, sono almeno 16. In questo momento questa abitudine di Inzaghi lo rasserena e anche se non è facile scegliere tra Sanchez e Lautaro sa di poter contare su entrambi", ha spiegato il giornalista.