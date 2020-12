Bucciantini: “Conte attacca sempre, ragione per avversari. In Europa l’Inter deve cambiare pelle”

Il giornalista Marco Bucciantini ha commentato a Sky Sport ha parlato delle parole del tecnico dell’Inter e dell’uscita dalla Champions League:

“Conte torna sulle cose continuando ad attaccare, trova sempre un obiettivo. Lui ragiona per avversari esterni a lui. Ha chiamato la figlia Vittoria, per odiare di più la sconfitta. L’Inter in Champions è mancata. Com’è costruita basta in Italia e non in Europa. Nemmeno in Italia va di qualità o di tecnica, l’Inter deve cambiare pelle per andare avanti in Europa”.