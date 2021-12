Bucciantini: “Se chiedo a tutte le squadre chi è la più forte, dicono Inter perché…”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del momento molto positivo dell'Inter

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del momento molto positivo dell'Inter: "Se si andasse nello spogliatoio di tutte le squadre per chiedere la squadra più forte e che non vogliono incontrare, tutte direbbero l'Inter, sia quelle in testa che le piccole, che non riescono a respirare. L'Inter è forte ed è percepita molto forte: e dentro la partita è ancora più forte delle impressioni che quest'anno sono ancora più limpide. Brozovic è l'insostituibile: è il filo nascosto della partita. Ad un certo punto lo prende in mano e si fa il suo gioco e i suoi tempi".