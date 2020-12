Bucciantini: “Conte sta diventando proprietario dell’Inter. Ha una missione per Hakimi”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato a Sky Sport della vittoria dell’Inter sul Bologna e del tecnico nerazzurro che si sta impossessando della squadra

“Juve e Inter stanno iniziando a vincere, più per necessità. Prima Roma e Sassuolo erano avanti, poi hanno perso, ora si trovano dietro e oggi si affrontano. Dare un ordine a un fenomeno disordinato come Hakimi è la missione per Conte. Sanchez in queste condizioni gli permette le rotazioni in attacco. Conte sta diventando proprietario di questa Inter. Inter squadra fisicamente impressionante. Bastoni sottovalutato, è un grande difensore. Conte padrone anche quando inserisce Eriksen negli ultimi minuti”.