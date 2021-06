Bucciantini: “L’Inter è una crescita per Inzaghi. Ci metterà qualcosa in più”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport del compito che avrà il nuovo tecnico dell'Inter Simone Inzaghi

"Le squadre di Simone Inzaghi hanno il punto di forza nell'inizio, attacca in pochi secondi. L'Inter si è fatta questa domanda: poteva cambiare oppure fare una conservazione intelligente. Inzaghi vede una crescita in questa chiamata. Puoi dargli una squadra che può perdere qualcosa, ma lui ci mette sicuramente qualcosa in più".