Bucciantini: “Trovo un po’ di disonestà nei giudizi sull’Inter. È la migliore”

Il giornalista è intervenuto a Sky Sport e ha parlato dei giudizi sul bel gioco e sulla classifica dell'Inter di Conte

"Sorprendente che in questo campionato dove abbiamo fatto fatica a individuare una squadra più forte che ci sia questo margine. L'Inter è migliorata, ora è la migliore. Ha trovato un modo di fare e vivere la partite, un come. Può stare avanti, dietro, ma lo fa con continuità, intensità da padrone. Ha segnato con un gol che un allenatore che gioca con quel modulo se lo sogna di notte. L'Inter ha vinto sempre, anche quelle partite che giocava meno bene. Ma non puoi far partire il giudizio dalle partite che hai giocato meno bene, ho trovato un po' di disonestà nei giudizi. È la squadra che corre di più, ha un'armonia nei movimenti".