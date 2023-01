Bucciantini: “Inter molto forte, ma le manca sempre qualcosa. Calhanoglu? Non è come Brozovic”

"Non è solo un derby, è una finale. La Supercoppa la costruisci l'anno prima, sembra davvero l'ultima partita della scorsa stagione. Un po' andrà in campo anche la paura di perdere. L'Inter è molto diversa da quella pensata in estate. Dumfries non è tornato a posto dal Mondiale, Darmian è una forza tranquilla. Ma ormai l'Inter è questa: è molto forte, ma continua a subire troppo, sembra sempre che le manchi qualcosa. Lukaku? Quando lo prendi, compri il passato, lo scudetto vinto, e lo inserisci in una macchina che ha già vinto la Coppa Italia e che ha fatto 84 punti. Calhanoglu? Sta facendo grandi partite in quel ruolo, ma un chiodo come quello che mette in mezzo al campo Brozovic non ce lo mette nessuno".