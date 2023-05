Le parole del giornalista: "A me viene in mente l'artista che racconta un'epoca e ne apre un'altra: Guardiola è un artista"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del Manchester City, avversario dell'Inter in finale di Champions League: "Quando vedi il City, non vedi i soldi: altrove vedi i soldi sprecati, lì vedi oltre. A me viene in mente l'artista che racconta un'epoca e ne apre un'altra: Guardiola è un artista del calcio".