Bucciantini: “Insigne faccia un passo verso il Napoli. Un milione non fa differenza”

Le considerazioni del giornalista a proposito del rinnovo del calciatore seguito negli ultimi mesi anche dall'Inter

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole a proposito del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne: "Penso che se il Napoli vince il campionato con Insigne capitano non credo che un milione o due milioni non fanno la differenza, la fa l’eternità. Spero che Insigne faccia un passo verso la società. Togliamo la pietra di inciampo dal cammino di Spalletti. O facciano un passo avanti entrambe le parti, trovando un accordo o un passo indietro, non parlandone più fino a fine campionato. Sono stato il maggiore difensore del calciatore Insigne in tutte le tv e le radio e per questo gli faccio un appello. Ha un obiettivo superiore al rinnovo del contratto”.