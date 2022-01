Bucciantini: “Insigne? Lasciare l’Italia può essere una forma di affetto verso il Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Marco Bucciantini ha commentato così la vicenda Insigne, dopo l'ufficialità di sabato scorso

"Vicenda difficile. Una scelta professionale l'avrei potuta discutere, questa è una scelta di vita e di soldi: posso essere deluso perché non ce lo vedo in quel calcio. In quel campionato non c'è nessuno vagamente vicino a Insigne. Sarei stato più deluso e critico se fosse stato un abbandono professionale. Insigne ha valutato tante cose, soprattutto che era difficile andare avanti con il Napoli. Non è stata una trattativa a braccia aperte. Magari c'è anche una forma di rispetto nell'andare in Canada piuttosto che andare in un altro grande club. L'ultimo atto di affetto verso questo popolo".