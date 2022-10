Bucciantini: “L’Inter aveva questi due problemi. Barella ora deve andare oltre…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del momento di Nicolò Barella in casa Inter

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del momento di Nicolò Barella in casa Inter: “L’Inter aveva qualche problema di equilibrio e tenuta mentale, ma è una squadra vera e fatta. Un anno ha vinto, lo scorso ha vinto due trofei e perso solo all’ultimo lo scudetto. La vittoria col Barcellona in casa ha ridato senso di comunità, hanno sofferto tutti insieme. La squadra è forte, ha tanti giocatori. Barella si è preso tecnicamente due gol fondamentali in area di rigore, con inserimento, stop, tiro. Deve andare oltre se stesso per migliorare e lo sta facendo, è in crescita”.