Bucciantini: “Inter? Conte una volta primo vuole dilagare. Con Icardi…”

Il giornalista ha fatto il punto sui nerazzurri alla vigilia della sfida di campionato con la Juventus

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista e opinionista Sky Sport: "L'Inter dopo che ha vinto il campionato ha vinto 2 partite e ha fatto 8 gol, con i nervi distesi non ha perso molto. Le squadre di Conte una volta che diventano prime dilagano. Ci mettono magari un po' ad andare in testa, poi però mettono grande distacco. Quando vanno in testa vivono per imprimere il distacco. L'Inter farà una grande partita a Torino. Queste squadre quando stanno bene sono forti.