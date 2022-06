Bucciantini: “Inter con Dybala, Lautaro e Lukaku? Desiderio di Inzaghi e…Gaber”

Il focus del noto giornalista a proposito del sogno di questa estate per i tifosi nerazzurri e non solo

Ne ha parlato anche Marco Bucciantini nel suo focus per la Gazzetta dello Sport: "Dybala, Lautaro, Lukaku. Voltarsi e vederne uno in panchina è la possibilità degli allenatori più fortunati. Svegliarsi e vederli tutti e tre in campo è il desiderio dei tifosi più fortunati (qualche volta, a partita in corso, e qualche volta in meno anche dall’inizio). Allineare questi sguardi è un lavoro di società e tecnico, anche per uscire da certi limiti, da certe strutture mentali".