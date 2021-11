Bucciantini: “Inter, Dzeko aiuta gli altri a giocare bene. Brozovic? In questo momento…”

Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista commenta la vittoria dell'Inter in Champions

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini commenta la vittoria dell'Inter in Champions contro lo Sheriff. Il giornalista inoltre sottolinea l'importanza che Dzeko e Brozovic rivestono nella squadra di Inzaghi: "L'Inter ha trovato una dimensione in Europa. Delle quattro partite che ha giocato in Champions le doveva vincere tutte e quattro. Ha sempre giocato meglio dell'avversario. L'Inter ha un grande presente, ha perso qualcosa, ma è forte".

"Lo scudetto vinto si è trasferito a tutti e vogliono far vedere che non lo hanno vinto quelli che se ne sono andati, ma lo hanno vinto anche loro. Ieri Dzeko come gioco ha fatto un'ottima partita. Se l'Inter fa tanti gol, se tanti hanno già segnato, è perché hai un centravanti come Dzeko che aiuta gli altri a giocare bene. Per gli attaccanti conta anche quello. Brozovic? In questo momento non c'è nessuno così dominante in quella posizione".