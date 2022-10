Bucciantini: “La Fiorentina gioca bene con le grandi, Inter squadra forte. Il mercato…”

"È una grande partita e una grande avversaria. Da 2/3 anni è una delle migliori squadre italiane. La Fiorentina ha giocato bene contro le grandi, con quel ritmo sa creare difficoltà ai campioni che si esprimono meglio quando possono pensare. Abbiamo bisogno di un evento per dare la svolta, la vittoria col Verona e la doppia goleada con gli Hearts nemmeno. Son contento che ci sia una grande partita perché è qui si può trovare la scintilla. L'Inter ha dovuto soffrire, sembrava si fosse sfaldato il gruppo. La squadra è comunque forte, ha migliorato nei singoli rispetto allo scorso anno: Mkhitaryan per Vidal, Acerbi per Ranocchia, Asllani per Vecino etc. Ha riacceso qualcosa grazie alla vittoria contro il Barcellona".