Bucciantini: “Inter proprietaria campionato, Inzaghi e Marotta non si offendano. Dimarco…”

"L'Inter è proprietaria del campionato. Inzaghi e Marotta non si offendano ma l'Inter è favorita: è stata costruita, nonostante le ristrettezze economiche, una squadra molto forte, che in campo sta bene e gioca con consapevolezza. Dimarco? Ho incontrato Locatelli e mi ha detto che voleva crossare, ma tutti sanno che guarda il portiere e che voleva tirare. Il suo sinistro fa calcio, da rifinitore. Ha una grandissima tecnica".

