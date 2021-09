Bucciantini: “Inter, 91 punti non solo con Hakimi e Lukaku. Il vero insostituibile è…”

Le dichiarazioni del noto giornalista sull'Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria per 6-1 contro il Bologna

Il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così a Sky Sport dell'Inter dopo la vittoria per 6-1 contro il Bologna di ieri: “Quando vinci un campionato oltre i 91 punti, è un segnale, vuol dire che hai un collettivo forte. Non ha fatto 91 punti con Hakimi e Lukaku, ma con la costruzione attorno. Lautaro, Barella, Skriniar, de Vrij, stanno entrando nel miglior periodo della carriera. Possono migliorare Lautaro e Barella, lo stanno facendo. "Lukaku ci portava più in alto, dobbiamo fare di più": questo si dicono ora. Brozovic è il vero insostituibile in questa Inter".