Bucciantini: “Inter, da Inzaghi e Marotta due sfoghi sinceri. Vendere Skriniar…”

Marco Bucciantini, ospite di Sky Calcio Club, ha commentato le parole di Inzaghi e Marotta prima e dopo Lecce-Inter. Queste le sue considerazioni: "Quelli di Inzaghi e Marotta sono due sfoghi sinceri di gente che sta facendo il proprio lavoro. Inzaghi fa fatica a stagione iniziata a perdere un titolare, è più complicato e ha capito che in campo al momento non è tutto a posto. Sarebbe diverso vendere Skriniar a fine mercato rispetto alla cessione di Cristiano Ronaldo, perché qui parliamo di un giocatore centrale e non fuori dal progetto".