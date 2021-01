Bucciantini: “Inter-Juve, partita fondamentale per entrambe. I nerazzurri hanno bisogno…”

Ospite negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato di Inter-Juve e della difficoltà dei nerazzurri nei big match. “È bella questa partita perché rispetto allo scorso anno ha una necessità, è fondamentale per entrambe. La Juventus deve recuperare e l’Inter ha bisogno di una vittoria contro una grande squadra per dare una emotività maggiore alle sue ambizioni. Vediamo l’Inter faticare con le piccole e la critichiamo, ma quelle le vince tutte e anzi fisicamente va sempre a dilagare. Poi la vediamo fare buone partite con le squadre forti, ma non le vince mai. L’Inter ha bisogno di vincere una partita di alto livello“.

(Sky Sport)