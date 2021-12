Bucciantini: “L’Inter rasserena i suoi giocatori. Lautaro arriverà a 20 gol”

Le considerazioni del giornalista a proposito dell'argentino e più in generale dell'attacco nerazzurro

L'Inter rasserena i suoi giocatori, soprattutto gli attaccanti. Ha un modo di creare e far partecipare i giocatori che puoi trovarti anche in un periodo in cui non segni, ma la squadra funziona lo stesso. Sta vivendo una grande stagione: giocare con Lukaku vuol dire avere responsabilità e un determinato compito, mentre è totalmente diverso farlo con Correa e Dzeko. Non mi pare aver problemi di personalità e di efficacia, a venti gol ci arriva.