Bucciantini: “Inter, manca il livello: perde le gare difficili. L’anno scorso…”

"L'Inter perde tante partite, è vero. Ne ha perse già 4 su 9. Se guardi gli avversari, perde le partite più difficili: Milan, l'Udinese - guarda dov'è in classifica -... Gli scontri diretti in campionato e il Bayern Monaco. In questo momento all'Inter manca quel qualcosa che insieme esprimevano e che la faceva combattere meglio. Poi a volte è riuscita anche a dilagare con le più deboli. Oggi l'Udinese è una squadra che se c'hai problemi di equilibrio in campo te lo violenta quello spazio, perché è una squadra dura, prepotente, che sta segnando un sacco di gol. Quando le partite si fanno difficili, l'Inter perde. È il livello che sta mancando all'Inter. Se guardi le quattro sconfitte, guardi le avversarie... Se non sei equilibrato le ripartenze ti fanno male".