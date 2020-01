Bucciantini: “L’Inter sul mercato vuole trovare l’intensità che serve a Conte. Il Lecce…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del momento dell’Inter, in vista della gara contro il Lecce: “E’ un mese in cui si vive aperti, invece la trincea di Conte è chiusa: gennaio è complicato, ma la società gli vuole dare quello che ha chiesto. Il Lecce ha perso confidenza del suo ruolo in Serie A, tutte le sconfitte consecutive sono state simili. L’Inter sul mercato va a pescare per trovare l’intensità mentale che permette a Conte di fare 90 minuti come vuole lui, non è un caso vogliano questi giocatori“.