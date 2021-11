Bucciantini: “Inter è stata migliore del Milan. Mi colpisce una cosa”

Le parole del giornalista: "L'Inter cala quando escono Barella e Dzeko, sono quelli che vanno sui contrasti: quei cambi hanno cambiato gli ultimi minuti"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del pareggio nel derby tra Milan e Inter: "L'Inter è stata migliore, ma il Milan ha fatto un salto di qualità rispetto allo scorso anno: oggi per la prima volta ha dovuto soffrire e lottare, non ha attaccato per un'ora ma era mentalmente in partita. L'Inter cala quando escono Barella e Dzeko, sono quelli che vanno sui contrasti: quei cambi hanno cambiato gli ultimi minuti. Era difficile andare a toccare le cose. Inzaghi ha dovuto fare quei cambi, non ha toccato la squadra come voleva. Dopo 12 giornate la classifica è seria: le prime tre hanno un sistema immunitario maggiore, sanno uscire con punti da partite difficili. Quello che mi colpisce dell'Inter è che nei quattro scontri diretti è sempre andata in vantaggio: deve farlo durare. Il vantaggio ti facilita la partita: è importante convincere i giocatori che possono vincere, non raccontarlo".